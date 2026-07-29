Покупатели «Пятё‌рочки» все чаще выбирают товары под собственными марками сети: в первом полугодии 2026 года их доля в натуральных продажах достигла 28,3% — это почти каждый третий проданный товар. Ассортимент СТМ присутствует уже в 62% чеков, что говорит о регулярном спросе со стороны более половины клиентов.

Сейчас собственные бренды «Пятё‌рочки» выходят на новый уровень — они развиваются как самостоятельные продукты с индивидуальной концепцией и аудиторией. Портфель сети включает свыше 35 марок — от повседневных продуктов и готовых блюд до полезных перекусов и здорового питания.

Бренд здорового питания «Вкус & Польза» насчитывает более 170 товаров — без сахара и лактозы, с клетчаткой и пребиотиками. Еженедельно покупатели приобретают свыше 5 млн единиц продукции, а каждый седьмой посетитель «Пятерочки» кладет их в корзину.

В числе наиболее востребованных товаров бренда Global Village — бананы, огурцы, листовой салат и соки. Летом покупатели активно берут ягоды: они присутствуют практически в каждом втором чеке, а абсолютным лидером среди них стала голубика, на которую приходится 82% продаж всей ягодной категории.

«Красная цена» уверенно держится в топе собственных брендов «Пятё‌рочки» — в первом полугодии 2026 года каждый пятый проданный СТМ-товар был под этой маркой. Ее главная задача — доступная базовая корзина.

За год бренд «Выручай» нарастил ассортимент до свыше 150 товаров в 25 категориях, закрывая значительную часть продуктовой корзины. Самые востребованные позиции — яйца, макароны, молочные продукты, сыры, сахар, крупы, чай, кофе, печенье, сушки. Рост собственных брендов сети отражает новые покупательские тренды: цена остается важным, но не единственным фактором — россияне все чаще ценят стабильное качество и функциональность СТМ.

Ранее аналитики «Пятё‌рочки» проанализировали продажи свежих ягод и отметили устойчивый рост интереса россиян к этому продукту. В 2025 году спрос на ягоды в сети вырос более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.