Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 15:47

«Мы долго говорили»: Пашинян оценил телефонный разговор с Путиным

Пашинян назвал удачным первый разговор с Путиным после выборов в Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время первого после парламентских выборов в республике телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. По его словам. которые передает агентство Armenpress, беседа была удачной.

Диалог получился, поскольку мы долго говорили. <...> По ряду вопросов мы пришли к взаимопониманию, — отметил Пашинян.

Ранее армянский премьер, отвечая на вопросы журналистов, не исключил возможности проведения личной встречи с российским лидером в будущем. При этом Пашинян подчеркнул, что диалог между Москвой и Ереваном будет продолжен в любом формате.

До этого стало известно, что Пашинян и Путин обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений. В ходе диалога премьер-министр выразил мнение, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.

Страны СНГ
Россия
Армения
Владимир Путин
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание
Мать двоих детей отправилась в колонию из-за долгов
«Отойдите от меня»: секс-блогерша Мармеладова высказалась после суда
Матерям выдали прах животных под видом останков их детей
«Дети были в слезах»: напавший на ученого РАН озвучил свою версию событий
Оружие ВСУ у мафии, «Циркон» против Patriot: новости СВО на вечер 29 июля
В Москве на производстве погиб рабочий
Дерматолог перечислила способы ухода за кожей после загара
Под Белгородом мальчик получил смертельный удар током
Двух украинских агентов из Крыма отправили в колонию за госизмену
Разыскиваемый за изнасилование мигрант попался на хулиганстве
Стало известно, какой срок ждет популярную секс-блогершу за видео 18+
Общественник ответил, сколько самозанятых смогут получить больничные
Адвокат Дурова отреагировал на российские обвинения
«Шиш Зеленскому»: военэксперт о желании Киева получить сотни Patriot к зиме
Медведев раскрыл, как спасти Россию
Суд на Урале оправдал мать погибшего под лавиной ребенка
В российском регионе помощника прокурора обвинили в изнасиловании
«Испытывают на прочность»: Медведев высказался о санкциях
«Не скрывают этого»: Медведев объяснил, зачем Западу нужна Украина
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.