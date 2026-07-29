«Мы долго говорили»: Пашинян оценил телефонный разговор с Путиным Пашинян назвал удачным первый разговор с Путиным после выборов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время первого после парламентских выборов в республике телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. По его словам. которые передает агентство Armenpress, беседа была удачной.

Диалог получился, поскольку мы долго говорили. <...> По ряду вопросов мы пришли к взаимопониманию, — отметил Пашинян.

Ранее армянский премьер, отвечая на вопросы журналистов, не исключил возможности проведения личной встречи с российским лидером в будущем. При этом Пашинян подчеркнул, что диалог между Москвой и Ереваном будет продолжен в любом формате.

До этого стало известно, что Пашинян и Путин обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений. В ходе диалога премьер-министр выразил мнение, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.