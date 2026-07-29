Сябитова раскрыла, почему из «сыночек-корзиночек» получаются хорошие мужья

Привязанность мужчины к своей матери является показателем того, что из него получится заботливый муж, выразила мнение в беседе с NEWS.ru ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова. На премьере фильма «За любовь» она заявила, что популярный ярлык «сыночка-корзиночка» не должен пугать девушек, если в отношениях матери и сына нет болезненных крайностей.

В «сыночках-корзиночках» проблемы я не вижу. Я считаю, и Лариса Гузеева тоже считает — у нее прекрасный сын. Когда сын любит свою маму, это же хорошо. И, как говорит Лариса: он что, соседку должен любить? Крайностей только не надо, — высказалась сваха.

Она добавила, что именно модель отношений с матерью становится для мужчины ориентиром при выборе спутницы жизни. При хороших отношениях с родительницей он будет стремиться создать тоже крепкую ячейку общества, убеждена телеведущая.

И жену он выбирает похожую на свою маму — опять же, в хорошем понимании этого слова. Если мама к нему хорошо относится и если он хорошо к маме, значит, и с женой семейная жизнь будет хорошая, — резюмировала Сябитова.

Ранее она заявила, что певцу Филиппу Киркорову подойдет женщина для совместного проживания, а не для брака. При этом сваха отметила, что у артиста и так все хорошо в личной жизни.

Телеведущая также сказала, что не хочет тратить энергию на отношения с мужчинами. Она отметила, что свободное время посвящает детям и внукам.