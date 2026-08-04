Сябитова назвала ситуацию, при которой категорически не надо сохранять брак

Сябитова назвала ситуацию, при которой категорически не надо сохранять брак Сабитова заявила, что нельзя сохранять брак в случае страданий детей в семье

Сохранение семьи недопустимо, если внутри союза страдают дети, выразила мнение в беседе с NEWS.ru ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова. По словам свахи, попытки сохранить видимость брака ради детей бессмысленны, если при этом калечится детская психика или присутствует домашнее насилие.

Брак нельзя сохранять, если страдают дети — физически, эмоционально, психологически. У меня прямо триггер включается, когда я вижу, как ребенок плачет в семье. Для меня это значит — нельзя сохранять [такую семью]. А взрослые разберутся между собой, — заявила Сябитова.

Она поделилась личной трагедией из детства, признавшись, что сама воспитывалась в неблагополучной обстановке. Поэтому, по ее словам, на собственном опыте знает, что значит быть заложником родительских конфликтов.

Я сама из семьи алкоголиков. Единственное, о чем я мечтала в детстве — чтобы родители развелись, чтобы этот ад закончился. Чтобы нам, детям, учиться дали, уроки делать, — призналась сваха.

Ранее Сябитова заявила, что женщинам не следует «даже начинать» отношения с мужчинами, у которых есть какие-либо зависимости. На премьере фильма «За любовь» она уточнила, что наличие пагубных пристрастий делает совместную жизнь опасной и бесперспективной.

Также она выразила мнение, что привязанность мужчины к своей матери является показателем того, что из него получится заботливый муж. На премьере фильма «За любовь» Сябитова отметила, что популярный ярлык «сыночка-корзиночка» не должен пугать девушек, если в отношениях матери и сына нет болезненных крайностей.