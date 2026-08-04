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04 августа 2026 в 13:21

Эпидемия Эболы в Конго вышла из-под контроля

Число умерших от Эболы в Конго превысило 1,6 тыс. человек

Фото: Shi Yu/XinHua/Global Look Press
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В Демократической Республике Конго число жертв эпидемии лихорадки Эбола превысило 1,6 тыс. человек, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич. По состоянию на 1 августа зарегистрировано 3748 случаев заражения, из них 1657 летальных, передает Reuters.

По состоянию на 1 августа [зафиксировано] 3748 подтвержденных случаев, из них 1657 подтвержденных летальных исходов, — сказал он.

Яшаревич подчеркнул, что эпидемия продолжает распространяться быстрее, чем удается наращивать ответные меры, и призвал к дополнительной поддержке — не только финансовой, но и в виде медицинских мощностей, исследовательских групп, бригад для безопасного захоронения и полевых работников. 17-ая вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде, и 1 августа ВОЗ признала ее крупнейшей в истории страны.

Ранее сообщалось, что в Конго число зараженных вирусом Эбола превысило 3,5 тыс. человек, что сделало текущую вспышку второй по масштабам в истории. Речь идет о разновидности вируса Бундибуджио, для которой пока не разработано специальное лечение.

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