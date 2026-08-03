«Взрывная» диарея из США грозит распространением на другие страны Доктор Уоллес: циклоспороз может выйти за пределы США через зараженные продукты

Вспышка циклоспороза в США, вызывающего сильную диарею, может выйти за пределы страны, заявил доцент школы нутрициологии университета Тафтса, доктор Тэйлор Уоллес. По его словам, которые приводит РИА Новости, основную опасность представляют зараженные продукты — в том числе те, что продавались в Мексике.

Случаи заболевания могут возникать и за пределами США. <…> Вопрос о том, могут ли быть затронуты другие страны, зависит от географии поставок салата, ставшего причиной вспышки. Расследование на этот счет продолжается, — рассказал Уоллес.

Как пояснил врач, заражение происходит не от человека к человеку, так как паразиту требуется многодневное развитие вне организма. Заболевания за рубежом будут связаны либо с употреблением той же загрязненной продукции, либо с продуктами, контактировавшими с тем же источником.

Ранее в американском штате Мичиган зарегистрировали 6148 случаев циклоспороза, сообщили местные органы здравоохранения. По сравнению с предыдущим обновлением число заболевших выросло на 1146 человек. В больницах оказались 102 пациента с подтвержденным диагнозом.