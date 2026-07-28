Токсиколог предостерег от использования капельниц для омоложения

Капельницы для омоложения и детокса могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе инфекциям и воспалению вен, предупредил в беседе с VSE42.RU токсиколог Константин Сиворонов. По его словам, подобные процедуры также чреваты тяжелыми аллергическими реакциями.

На самом деле нет никаких доказательств, что внутривенные капельницы замедляют старение, улучшают кожу или очищают организм, отметил Сиворонов. Он подчеркнул, что эти процедуры полезны только при отравлении под наблюдением врачей и с учетом индивидуальных особенностей организма.

Врач добавил, что ошибки в дозировке могут вызвать нарушения электролитного баланса и сердечного ритма. Кроме того, это может обернуться сбоем в работе почек.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что модные детоксы и клизмы для очищения печени в лучшем случае бесполезны, а в худшем — могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации. По ее словам, программы, выводящие «грязь» из органа, науке неизвестны, а сам он является очень самодостаточным.