Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени

Модные детоксы и клизмы для очищения печени в лучшем случае бесполезны, а в худшем — могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, программы, выводящие «грязь» из органа, науке неизвестны, а сам он является очень самодостаточным.

Печень — очень самодостаточный орган: две фазы детоксикации идут в ней без перерывов. Врачи говорят прямо: программ, выводящих грязь из здорового органа, наука не знает. Модные детоксы и клизмы в лучшем случае бесполезны, в худшем — приводят в больницу. К популярным домашним методикам относят соковый детокс, длительное голодание, кофейные клизмы, масло с лимоном и тюбаж. Главная опасность — самолечение без контроля врача. Так, тюбаж при камнях в желчном пузыре грозит экстренной операцией. Кофейные клизмы могут привести к ожогам слизистой, вымыванию флоры кишечника, потере электролитов и даже к занесению инфекции, — пояснила Слип.

Она добавила, что лучшая помощь печени — не нагружать ее лишней работой. По словам специалиста, лучше всего сократить потребление фастфуда, жареного и сладкого, отказаться от алкоголя и курения, а в рацион добавить больше овощей, зелени, ягод и несладких фруктов.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что кожный зуд, который беспокоит более двух недель и не связан с очевидным контактом с аллергеном, должен стать поводом для сдачи анализов на паразитов и заболевания печени. По ее словам, длительная аллергия, которую не удается взять под контроль, также является поводом для исключения других заболеваний.