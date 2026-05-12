День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 06:15

Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени

Нутрициолог Слип: чистка печени может быть опасна для организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Модные детоксы и клизмы для очищения печени в лучшем случае бесполезны, а в худшем — могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и госпитализации, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, программы, выводящие «грязь» из органа, науке неизвестны, а сам он является очень самодостаточным.

Печень — очень самодостаточный орган: две фазы детоксикации идут в ней без перерывов. Врачи говорят прямо: программ, выводящих грязь из здорового органа, наука не знает. Модные детоксы и клизмы в лучшем случае бесполезны, в худшем — приводят в больницу. К популярным домашним методикам относят соковый детокс, длительное голодание, кофейные клизмы, масло с лимоном и тюбаж. Главная опасность — самолечение без контроля врача. Так, тюбаж при камнях в желчном пузыре грозит экстренной операцией. Кофейные клизмы могут привести к ожогам слизистой, вымыванию флоры кишечника, потере электролитов и даже к занесению инфекции, — пояснила Слип.

Она добавила, что лучшая помощь печени — не нагружать ее лишней работой. По словам специалиста, лучше всего сократить потребление фастфуда, жареного и сладкого, отказаться от алкоголя и курения, а в рацион добавить больше овощей, зелени, ягод и несладких фруктов.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что кожный зуд, который беспокоит более двух недель и не связан с очевидным контактом с аллергеном, должен стать поводом для сдачи анализов на паразитов и заболевания печени. По ее словам, длительная аллергия, которую не удается взять под контроль, также является поводом для исключения других заболеваний.

Здоровье
советы
болезни
нутрициологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Мирошник рассказал, как ВСУ начали атаковать Брянскую область
В аэропорту Саранска начали действовать ограничения для самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 мая: инфографика
Пасечник назвал главное достижение за всю историю ЛНР
Российские артиллеристы обрушили град снарядов на скопление ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 30 БПЛА
Вирусолог оценила возможность введения в РФ карантина из-за хантавируса
Мирошник раскрыл жуткую правду, как Киев вел себя в перемирие
В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
«Ну, погоди!»: в России научились «ослеплять» вражеские БПЛА мультфильмами
Трамп перечислил политиков из «команды мечты» на выборах 2028 года
Врач рассказала, употребление каких продуктов приводит к потере зрения
Нутрициолог ответила, кому противопоказано интервальное голодание
Нутрициолог предупредила о серьезных последствиях «чистки» печени
Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius
Российский «Курьер» «доставил» подарки ВСУ в Сумской области
Остеопат рассказала, как мьюинг может навредить здоровью
Психолог объяснила, как пережить кризис среднего возраста
Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.