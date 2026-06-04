В Минобороны подтвердили освобождение села в Запорожской области

В Минобороны подтвердили освобождение села в Запорожской области Минобороны России подтвердило освобождение Комсомольского в Запорожской области

Российские военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. По подсчетам ведомства, уничтожено более роты противника, зачищено до пяти квадратных километров территории, взято под контроль свыше 250 строений.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, — сказали там.

Об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области днем 4 июня сообщили военкоры. По информации источника, контроль над одним из важных узлов обороны противника установили подразделения 114-го мотострелкового полка.

До этого военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Мирополье в Сумской области. Российские штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа. Поддержку им оказывали артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты.