Российские военные освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации источника, подразделения 114-го мотострелкового полка взяли под контроль один из важных узлов обороны противника. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В сообщении говорится, что в ходе операции было освобождено до пяти квадратных метров территории и зачищено более 250 строений. Также заявляется об уничтожении свыше роты личного состава Вооруженных сил Украины, шести боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники, семи мотоциклов, пяти наземных роботизированных комплексов и 35 гексакоптеров типа «Баба-яга».

Ранее армия России освободила Верхнюю Терсу Запорожской области. Населенный пункт считался важным логистическим и оборонительным узлом ВСУ.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что к сентябрю в группировки Вооруженных сил России будет внедрена новая система информационного взаимодействия. По его словам, данная система завершает боевую апробацию.