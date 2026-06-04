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04 июня 2026 в 12:00

ВС России взяли под контроль важный узел обороны

Армия России освободила Комсомольское в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военные освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации источника, подразделения 114-го мотострелкового полка взяли под контроль один из важных узлов обороны противника. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В сообщении говорится, что в ходе операции было освобождено до пяти квадратных метров территории и зачищено более 250 строений. Также заявляется об уничтожении свыше роты личного состава Вооруженных сил Украины, шести боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники, семи мотоциклов, пяти наземных роботизированных комплексов и 35 гексакоптеров типа «Баба-яга».

Ранее армия России освободила Верхнюю Терсу Запорожской области. Населенный пункт считался важным логистическим и оборонительным узлом ВСУ.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что к сентябрю в группировки Вооруженных сил России будет внедрена новая система информационного взаимодействия. По его словам, данная система завершает боевую апробацию.

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