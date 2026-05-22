Армия России освободила Верхнюю Терсу Запорожской области, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Задание выполнили 155-й полк морской пехоты и 394-1 мотострелковый полк группировки «Восток». В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В материале сказано, что Верхняя Терса была важным логистическим и оборонительным узлом Вооруженных сил Украины. По данным канала, в ходе проведения СВО российская армия освободила свыше 300 строений, взяла под контроль 12,5 квадратных метров территории, уничтожила более двух рот живой силы, шесть ББМ, 17 пикапов, 15 квадроциклов, 32 НРК и свыше 60 тяжелых гексакоптеров.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».