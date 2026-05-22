В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку Украины на общежитие в ЛНР Депутат Чепа: ответ ВС России на удар по ЛНР заставит Украину горько пожалеть

Ответ Вооруженных сил России на удар ВСУ по общежитию в ЛНР заставит Украину горько пожалеть, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, только самые серьезные ответные действия со стороны Москвы смогут привести к положительным последствиям и остановить агрессию Киева против мирных граждан.

Я считаю, что мы должны обращаться в ООН и другие международные организации, а также везде публично заявлять о зверствах атаки ВСУ на ЛНР. Информировать об этом мы можем, но это, вероятно, не будет иметь особого воздействия. Мы знаем, что Запад пытается умалчивать об этом. Но РФ должна обязательно это все не только освещать, но и отвечать ВСУ. Только самые серьезные ответные действия будут иметь положительные последствия. Украинская власть должна понимать, что на каждый террористический акт последует ответ, — высказался Чепа.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что четыре человека могли погибнуть при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По ее словам, власти недавно проводили патриотический форум в этом образовательном учреждении.