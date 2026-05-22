Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 12:27

В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку Украины на общежитие в ЛНР

Депутат Чепа: ответ ВС России на удар по ЛНР заставит Украину горько пожалеть

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ответ Вооруженных сил России на удар ВСУ по общежитию в ЛНР заставит Украину горько пожалеть, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, только самые серьезные ответные действия со стороны Москвы смогут привести к положительным последствиям и остановить агрессию Киева против мирных граждан.

Я считаю, что мы должны обращаться в ООН и другие международные организации, а также везде публично заявлять о зверствах атаки ВСУ на ЛНР. Информировать об этом мы можем, но это, вероятно, не будет иметь особого воздействия. Мы знаем, что Запад пытается умалчивать об этом. Но РФ должна обязательно это все не только освещать, но и отвечать ВСУ. Только самые серьезные ответные действия будут иметь положительные последствия. Украинская власть должна понимать, что на каждый террористический акт последует ответ, — высказался Чепа.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что четыре человека могли погибнуть при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. По ее словам, власти недавно проводили патриотический форум в этом образовательном учреждении.

Власть
ВСУ
Россия
ЛНР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам придется»: Рубио рассказал о труднорешаемой проблеме США и Ирана
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров уличил Запад в планировании нападения на Россию
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.