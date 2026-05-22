22 мая 2026 в 13:01

Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении

Данкверт: временный запрет на импорт цветов из Армении ввели ради безопасности

Сергей Данкверт Сергей Данкверт Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Причиной временного запрета на импорт цветов из Армении является обеспечение фитосанитарной безопасности, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, которые приводит ИС «Вести», Россия направила своих инспекторов в Армению, которые проработают там еще неделю, после чего примут решение о дальнейших поставках.

Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции. Потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно, — заявил Данкверт.

Глава Россельхознадзора пояснил, что справиться с проблемой не удалось, поэтому Москва была вынуждена договориться об отправке собственных инспекторов. Он добавил, что проблемы касаются не только цветов, но и овощей и фруктов. В период подготовительной работы ведомство занимается тем, чтобы конкретизировать выполнение гарантий.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ограничение Россельхознадзора на ввоз цветов из Армении в Россию — обычная рабочая ситуация. По его словам, такие проблемы постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.

Власть
Россельхознадзор
запреты
цветы
Армения
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
