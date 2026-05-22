Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении

Причиной временного запрета на импорт цветов из Армении является обеспечение фитосанитарной безопасности, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, которые приводит ИС «Вести», Россия направила своих инспекторов в Армению, которые проработают там еще неделю, после чего примут решение о дальнейших поставках.

Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции. Потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно, — заявил Данкверт.

Глава Россельхознадзора пояснил, что справиться с проблемой не удалось, поэтому Москва была вынуждена договориться об отправке собственных инспекторов. Он добавил, что проблемы касаются не только цветов, но и овощей и фруктов. В период подготовительной работы ведомство занимается тем, чтобы конкретизировать выполнение гарантий.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ограничение Россельхознадзора на ввоз цветов из Армении в Россию — обычная рабочая ситуация. По его словам, такие проблемы постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.