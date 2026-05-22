22 мая 2026 в 08:53

Пашинян объяснил запрет на ввоз цветов из Армении в Россию

Пашинян назвал ограничение на ввоз цветов из Армении в Россию рабочей ситуацией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Ограничение Россельхознадзора на ввоз цветов из Армении в Россию — обычная рабочая ситуация, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие проблемы постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.

Это очередная рабочая ситуация. Ограничения на не соответствующие фитосанитарным требованиям товары были всегда. Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами, — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на импорт цветочной продукции, происходящей и отправляемой из Армении. Мера будет действовать до завершения инспекции местных тепличных хозяйств.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не намерен покидать ЕАЭС и вопрос об исключении республики из союза не может решаться в одностороннем порядке. Глава ведомства подчеркнул, что руководство страны не подавало заявку на выход, а устав организации не предусматривает механизма принудительного исключения.

