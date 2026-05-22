Посадите в мае — в июле сад в огненно-красных корзинках с желтой каймой. Фаворит по продолжительности цветения

Посадите в мае — в июле сад в огненно-красных корзинках с желтой каймой. Фаворит по продолжительности цветения

Гайлардия «мехика» — это многолетник, который заставляет сад пылать ярким костром с середины лета до глубокой осени. Ее соцветия-корзинки диаметром до 8–10 см окрашены в насыщенные желто-красно-каштановые тона, напоминающие мексиканское солнце. Язычковые цветки — золотисто-желтые с широким красным основанием, создающим эффект пылающего кольца, а трубчатые цветки в центре — темно-пурпурные или коричневые.

Куст высотой 60–70 см, малоразветвленный, но хорошо облиственный, что делает его объемным и эффектным. Цветение продолжается с июля до сентября, а если удалять увядшие соцветия — радует новой волной. Гайлардия засухоустойчива, предпочитает солнечные места и бедные, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Зимостойка (до –34 °C), не требует укрытия. Идеальна для миксбордеров, срезки и природных садов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.