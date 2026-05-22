Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 09:56

Володин: приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать язык

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любой, кто приезжает в РФ, должен соблюдать законы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что иностранцы, которые решили перебраться в РФ, обязаны знать русский язык, а также уважать традиции и культуру России, передают «Вести».

Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык. Надо уважать наши традиции, культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами, — сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что в настоящее время сформирована правовая основа в рамках миграционной политики. Он уточнил, что принято 22 закона, из которых 18 законопроектов внесены депутатами.

Ранее в МВД России предложили провести эксперимент в рамках оргнабора иностранной рабочей силы. Он запланирован на период с 2027 по 2030 год. На портале нормативных правовых актов опубликован законопроект, который дает правительству право протестировать новые правила трудоустройства мигрантов.

До этого глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия еще никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы. По мнению руководителя регулятора, текущая ситуация на рынке труда является уникальной для новейшей истории.

Власть
Вячеслав Володин
мигранты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подталкивают к войне»: в ударах ВСУ по РФ с Прибалтики увидели угрозу
Двое мужчин с пистолетом ограбили подростка в Амурской области
Почему не работает Telegram сегодня, 22 мая: замедление, когда заблокируют
Украина атаковала приграничный регион больше сотни раз за сутки
Звезда сериала «Солдаты» попал в больницу с сильными болями в животе
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал отношение россиян к работе Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.