Володин: приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать язык

Любой, кто приезжает в РФ, должен соблюдать законы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что иностранцы, которые решили перебраться в РФ, обязаны знать русский язык, а также уважать традиции и культуру России, передают «Вести».

Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык. Надо уважать наши традиции, культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами, — сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что в настоящее время сформирована правовая основа в рамках миграционной политики. Он уточнил, что принято 22 закона, из которых 18 законопроектов внесены депутатами.

Ранее в МВД России предложили провести эксперимент в рамках оргнабора иностранной рабочей силы. Он запланирован на период с 2027 по 2030 год. На портале нормативных правовых актов опубликован законопроект, который дает правительству право протестировать новые правила трудоустройства мигрантов.

До этого глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия еще никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы. По мнению руководителя регулятора, текущая ситуация на рынке труда является уникальной для новейшей истории.