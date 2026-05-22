Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:35

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по общежитию

В Минздраве назвали тяжелым состояние трех пострадавших от удара ВСУ по ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Восемь пострадавших от удара ВСУ с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его данным, которые приводит РИА Новости, 29 пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них — в тяжелом состоянии, — отметил помощник министра.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике 35 человек ранены при ударе ВСУ. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

После атаки ВСУ на корпус и общежитие колледжа в ЛНР посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Регионы
ЛНР
Минздрав
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Стало известно о погибших при ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Худрук «Модерна» поставит спектакль в Театре им. Комиссаржевской
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.