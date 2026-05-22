В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по общежитию

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по общежитию В Минздраве назвали тяжелым состояние трех пострадавших от удара ВСУ по ЛНР

Восемь пострадавших от удара ВСУ с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его данным, которые приводит РИА Новости, 29 пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них — в тяжелом состоянии, — отметил помощник министра.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике 35 человек ранены при ударе ВСУ. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.

После атаки ВСУ на корпус и общежитие колледжа в ЛНР посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.