Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин

В Бирмингеме лорд-мэром впервые в истории города стал мусульманин

Бирмингем
Первый мэр-мусульманин официально возглавил Бирмингем в качестве 116-го лорд-мэра, сообщает портал Patriot One News. Руководителем второго по величине города Великобритании и Совета стал уроженец Пакистана Закер Чодри. Во время проведения торжественного собрания в зале заседаний Совета приглашенный мусульманский капеллан прочитал традиционную молитву.

За последние десятилетия население крупного британского мегаполиса кардинально изменилось вследствие процессов активной иммиграции. На сегодняшний день весьма существенную часть жителей Бирмингема составляют представители исламской общины и многочисленные выходцы из Южной Азии.

Источник подчеркнул, что должность лорд-мэра Бирмингема является в первую очередь представительской и носит сугубо церемониальный характер. На этом посту Закер Чодри будет выполнять неполитические функции и заниматься сбором благотворительных средств в период с 2026 по 2027 год.

Ранее СМИ отметили, что мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям. Издание The American Thinker отметило, что текущие миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве.

