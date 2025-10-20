Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:03

Британка шокировала полицию жестокой расправой над собственным сыном

The Mirror: британку приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство двухлетнего сына

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд в Великобритании вынес окончательный приговор по делу Ребекки Шаттлворд, которую следователи назвали монстром из-за устроенной ей расправы над собственным сыном, сообщил таблоид The Mirror. Женщину приговорили к 18 годам лишения свободы за совершенное ей убийство. Полиция назвала его одним из самых жестоких убийств малолетних их матерями.

Полиция нашла тело двухлетнего сына Шаттлворд в гостиной ее дома в Бирмингеме в 2011 году. Медики зафиксировали 37 травм на теле ребенка, включая перелом черепа и разрыв брюшной полости. Следствие установило, что женщина избивала сына, предположительно, металлическим прутом. Домашнему насилию мальчик подвергался неоднократно.

В прошлом я называла ее чудовищем и не отказалась бы от этого слова... Он кошмарно страдал от рук своей матери, которая должна была любить его безоговорочно. Это худший случай жестокого обращения с ребенком, который я когда-либо видела, — рассказала таблоиду инспектор полиции Бирмингема Марш.

Несмотря на суровый приговор суда, правозащитники и жители Бирмингема были возмущены бездействием полиции. Соседи неоднократно жаловались на неблагополучную семью и сообщали об издевательствах над ребенком в полицию и другие органы. Однако те не предприняли никаких мер для защиты мальчика.

Ранее жительница Петербурга убила своего сына. По предварительным данным следствия, все случилось в одном из домов на улице Гаккелевской, женщина нанесла ножевые ранения своему малолетнему ребенку.

