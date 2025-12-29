Вооруженные силы Украины используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат, сообщил РИА Новости военнопленный Сергей Шевченко. Собеседник агентства подтвердил, что это не единичный случай.

Нас, допустим, тоже с военкоматом, когда везли в Коблево (в учебный центр. — NEWS.ru), тоже школьными автобусами. Написано «школьный автобус», — сказал Шевченко.

По словам Шевченко, ему доводилось охранять объект, где вместо подбитой техники хранились школьные автобусы. Он отметил, что транспорт предназначался для транспортировки военных.

Ранее беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала, что украинские военнослужащие выгнали ее семью из дома. Она отметила, что это были операторы БПЛА, занявшие двор в качестве позиции для запуска беспилотников.

До этого житель Красноармейска Валерий Дрига сообщил о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда семья пыталась покинуть дом после ночного взрыва рядом с кухней. Сестра беженца прибежала вся в крови и рассказала о смерти матери. По словам соседей, женщину похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.