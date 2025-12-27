«Прибежала вся в крови»: житель Красноармейска о гибели матери из-за дрона Житель Красноармейска заявил, что дрон убил его мать при бегстве из дома

Житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига сообщил в беседе с РИА Новости о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда женщина и ее дочь пытались покинуть дом после ночного взрыва рядом с кухней.

Прибежала моя сестра, вся в крови. Сказала, что погибла мать. Они вышли из дома и пошли в район автобазы. И где-то по дороге дрон достал обеих. Только мать погибла, а сестра выжила, — рассказал он.

Дрига добавил, что не смог попасть к месту трагедии из-за боевой обстановки в городе и не нашел тело матери. По словам соседей, женщину похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.

