27 декабря 2025 в 12:06

«Прибежала вся в крови»: житель Красноармейска о гибели матери из-за дрона

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига сообщил в беседе с РИА Новости о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда женщина и ее дочь пытались покинуть дом после ночного взрыва рядом с кухней.

Прибежала моя сестра, вся в крови. Сказала, что погибла мать. Они вышли из дома и пошли в район автобазы. И где-то по дороге дрон достал обеих. Только мать погибла, а сестра выжила, — рассказал он.

Дрига добавил, что не смог попасть к месту трагедии из-за боевой обстановки в городе и не нашел тело матери. По словам соседей, женщину похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.

Ранее на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края произошел крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил, что ВСУ попытались атаковать предприятие. Он отметил, что объект получил незначительные повреждения.

