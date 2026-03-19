19 марта 2026 в 12:18

Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны РФ: ВС России освободили Федоровку Вторую и Павловку в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Успех операций обеспечили бойцы Южной группировки войск и группировки войск «Центр».

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки, и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.

До этого Коц заявил, что освобождение села Каленики даст возможность артиллерии и операторам БПЛА РФ наносить удары по Вооруженным силам Украины на территории Славянска. В частности, теперь военнослужащие РФ смогут продвигаться из этого пункта в направлении села Рай-Александровка, которое расположено всего в 17 км от Краматорска.

