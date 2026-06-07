Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Москва ответила Киеву за атаки на Петербург, Литва готовит ядерную провокацию с участием США, Лариса Долина может лишиться еще одной недвижимости — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Россия ответила ВСУ за массированную атаку на Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город в ночь на 6 июня подвергся масштабной атаке БПЛА ВСУ. В Северной столице активно работали силы ПВО, Кронштадт закрывался на въезд и выезд. В результате происшествия пострадали три человека, их отправили домой после получения медицинской помощи.

«Российская ПВО не допустила того, чтобы нацистские дроны причинили городу ущерб. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, врачи выписали их домой. Оперштаб под моим руководством продолжает координировать работу городских служб и помогает взаимодействовать с силовым блоком», — сказал Беглов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что над регионом было сбито 144 БПЛА ВСУ. Часть жителей города эвакуировали, спустя время они вернулись в свои дома.

«Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол. Пострадавших нет. В Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием — эта мера временная», — уточнил глава региона.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, армия России поспешила с ответом. По его словам, за сутки было зафиксировано не менее 39 эпизодов ударов по законным целям на Украине.

«Под ударной активностью оказались Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Черниговская, Киевская и Полтавская области. Интересны не столько количество, сколько география. В течение суток активность наблюдалась одновременно на севере, востоке, юге и в центральной части страны. Под воздействием оказались приграничные районы, крупные транспортные узлы, промышленные центры и припортовая инфраструктура», — рассказал источник.

По оценке источника, удары наносятся равномерно по всей разветвленной сети взаимосвязанных логистических путей. В зону поражения попали железнодорожные узлы, места скопления военной техники, портовые объекты, энергетическая инфраструктура, а также приграничные базы снабжения.

Особого внимания, по словам информатора, заслуживает так называемый северный контур — треугольник из Сумской, Черниговской и Киевской областей. Именно через этот регион осуществляются снабжение и переброска резервов, утверждает источник. Параллельно продолжались удары по легитимным целям в Днепропетровской области, которая остается одним из ключевых распределительных центров украинской группировки на восточном направлении.

Лебедев также выделил Одесскую область, где фиксируется устойчивый интерес к портовой и прилегающей к портам инфраструктуре. Одновременно с этим сохраняется огневое воздействие на запорожский узел, который обеспечивает маршруты снабжения южной группировки Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литва готовит ядерную эскалацию?

Telegram-канал «Конспиролог #1» сообщил: министр обороны Литвы Робертас Каунас впервые публично подтвердил, что в кулуарах НАТО обсуждали с весны — Вильнюс ведет переговоры с Вашингтоном о размещении американского ядерного оружия на территории страны.

«Литва первой сняла маску: „Обсуждения продолжаются“. <…> Конституция Литвы прямо запрещает размещение оружия массового поражения, и любой натовский партнер это знает. Президент [Литвы Гитанас] Науседа уже месяц назад допустил, что основной закон можно изменить „из-за новых угроз“. <…> Такие шаги готовятся в обратной последовательности: сначала договариваются, потом меняют конституцию под уже принятое решение», — говорят источники.

По их мнению, США могли сформулировать формулу прямо: меньше американских солдат — больше американских боеголовок.

«Из Литвы как раз сейчас уходит около тысячи военнослужащих США, ротация под вопросом — пустоту заполняют новым активом. Сейчас американское ядерное оружие в Европе размещено в шести странах — все они западнее Одера. Если к ним добавятся Польша и Литва, впервые с холодной войны ядерная география НАТО сдвинется на восток — прямо к границе с Россией и Белоруссией», — предупредили инсайдеры.

При этом, по сведениям информаторов, в России могла начаться подготовка к сценарию прямого конфликта с Прибалтикой. Источники полагают, что в Москве больше не считают угрозы со стороны прибалтийских стран просто риторикой «для внутреннего пользования».

«Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Один из инсайдеров отметил, что сейчас в России могут прорабатываться сценарии быстрого обострения — от локальных пограничных столкновений до попыток перекрытия логистических коридоров в Калининградскую область. По его словам, именно Калининград считается ключевой точкой риска: его возможная блокада со стороны Литвы рассматривается как красная линия, пересечение которой потребует немедленного ответа.

В свою очередь Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» предположил, что возможен пересмотр приоритетных целей для «Орешника».

«Один из подготовленных „Орешников“ может быть нацелен не на Украину. В качестве потенциального направления называют страны Балтии», — привел версию источник.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Долиной грозит повторное выселение

Певицу Ларису Долину могут обязать освободить территорию, на которой находится ее земельный участок, сообщил Telegram-канал «112». Министерство внутренних дел намерено установить, кто именно сбрасывает сточные воды из принадлежащего артистке пруда в прибрежную защитную зону ручья. В ведомство уже направлен соответствующий запрос.

Ранее саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность возведенных объектов на участке певицы в Подмосковье. Бизнесмен утверждал, что Долина якобы создала искусственный пруд в прибрежной зоне безымянного ручья, что, по его мнению, нарушает требования Водного кодекса и привело к повреждению почвенного слоя.

До этого стало известно, что Балашихинский суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников по делу, касающемуся московской квартиры. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.

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