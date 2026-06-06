Ларису Долину могут обязать освободить участок в Подмосковье МВД проверит сообщения о нарушениях на участке Ларисы Долиной

Певицу Ларису Долину могут обязать освободить территорию, где расположен принадлежащий ей участок, сообщает Telegram-канал «112». Министерство внутренних дел планирует выяснить, кто осуществляет сброс сточных вод с ее пруда в прибрежную защитную зону ручья. Соответствующий запрос уже направлен в ведомство.

Ранее саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием проверить законность объектов на участке певицы в Подмосковье. Он утверждает, что артистка якобы возвела искусственный пруд в прибрежной зоне безымянного ручья, что, по его словам, противоречит требованиям Водного кодекса и привело к повреждению почвенного слоя.

До этого стало известно, что Балашихинский суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников по делу, касающемуся московской квартиры. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.