ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 19:23

Ларису Долину могут обязать освободить участок в Подмосковье

МВД проверит сообщения о нарушениях на участке Ларисы Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певицу Ларису Долину могут обязать освободить территорию, где расположен принадлежащий ей участок, сообщает Telegram-канал «112». Министерство внутренних дел планирует выяснить, кто осуществляет сброс сточных вод с ее пруда в прибрежную защитную зону ручья. Соответствующий запрос уже направлен в ведомство.

Ранее саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием проверить законность объектов на участке певицы в Подмосковье. Он утверждает, что артистка якобы возвела искусственный пруд в прибрежной зоне безымянного ручья, что, по его словам, противоречит требованиям Водного кодекса и привело к повреждению почвенного слоя.

До этого стало известно, что Балашихинский суд примет к рассмотрению иск Долиной, направленный против группы мошенников по делу, касающемуся московской квартиры. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в 176 млн рублей. Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость.

Общество
Лариса Долина
Подмосковье
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел встречу с полпредом в СЗФО Игорем Руденей
Мужчину пять месяцев держали на цепи
Отъезд в США, мечты о Голливуде, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Беспощадный удар по ВСУ, Анита Цой торгует огурцами: что будет дальше
«Я заметил»: российский офицер раскрыл, чего нет у ВСУ на поле боя
На Украине убили военного-критика Сырского
Хегсет проигнорировал памятное мероприятие в Нормандии
Стало известно, чем теннисистка Андреева бесит соперницу
«Нельзя пересекать»: в Польше обратились к Буданову
Эвакуированные после атаки БПЛА жители Ленобласти вернулись домой
Колумбиец проиграл в карты и пытался вступить в ВСУ в Петербурге
Ларису Долину могут обязать освободить участок в Подмосковье
Россиянин стал лучшим вратарем сезона в НХЛ
Отец Илона Маска раскрыл, кому нужно отдать Нобелевскую премию мира
МИД Азербайджана заявил о гибели россиянина при атаке ВСУ в Азовском море
Измены мужа, сильное похудение, влияние Пугачевой: как живет Анита Цой
Вулкан в российском регионе выбросил пепел на высоту до 12 км
Михалков раскрыл главную причину русофобии в американском кино
Трое детей пострадали в ДТП под Вологдой
Беременная Аверина вышла в свет и рассказала, где будет рожать
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.