Долина выбивает через суд 176 млн рублей

Балашихинский городской суд примет к рассмотрению иск эстрадной певицы Ларисы Долиной, направленный против группы мошенников, сообщает 360.ru. Артистка требует взыскать с ответчиков материальный ущерб в размере 176 млн рублей.

Эти средства были похищены у исполнительницы после того, как под давлением аферистов она продала свою недвижимость. В качестве ответчиков по гражданскому делу проходят четверо фигурантов, которые ранее уже были признаны виновными в совершении преступления. За мошенничество в особо крупном размере они получили реальные сроки заключения — от четырех до семи лет лишения свободы.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин заявил, что точного количества пострадавших по «схеме Долиной» в России никто не знает. По словам эксперта, доля в общем количестве сделок кажется небольшой, но это показательно, потому что для каждого, кто попал на эту уловку, это «трагедия всей жизни». Саяпин подчеркнул, что жертвой мошенников может стать любой человек вне зависимости от возраста и социального статуса.