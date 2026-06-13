Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 03:07

«РФ говорила правду»: в РФПИ дали оценку данным о биолабораториях США

Дмитриев: РФ говорила правду о существовании биолабораторий США на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия изначально говорила правду о биологических лабораториях США на Украине, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Однако «глубинное государство» и традиционные СМИ это отрицали.

Поводом для его комментария послужили недавние признания директора Нацразведки США Тулси Габбард. Она признала, что исследования с использованием опасных патогенов в американских биолабораториях за рубежом потенциально грозят глобальной катастрофой.

Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как «глубинное государство» и традиционные СМИ это отрицали. Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации, — написал Дмитриев.

Он также призвал «Википедию» исправить статью на эту тему, которая сейчас озаглавлена как «конспирологическая теория». По рассекреченным данным, США помогли создать на Украине более 40 таких объектов, связанных с военно-промышленным комплексом.

Ранее Дмитриев обратился к сыну экс-президента США Джо Байдена Хантеру с призывом публично раскрыть информацию о коррупции семьи Байденов на Украине. По его словам, мир должен знать о биолабораториях и нарушениях, связанных с газодобывающей компанией Burisma, в совете директоров которой Хантер работал с 2014 по 2019 год.

Власть
США
Кирилл Дмитриев
биолаборатории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по иранским дронам у Ормузского пролива
Отказ от алкоголя, многомиллионные долги, ислам: как живет Сергей Романович
Девятиклассникам рассказали о возможной пересдаче устного экзамена
Стало известно о скором наступлении ВС РФ в Запорожской области
«Несчастье для Европы»: Додик сравнил Шредера и Каллас как переговорщиков
В России могут ускорить запись к врачам по ОМС
Островное государство может расширить авиасообщение с Россией
Россиянам назвали категории граждан, кто получит прибавку к пенсии в июле
«РФ говорила правду»: в РФПИ дали оценку данным о биолабораториях США
Киев начал переводить в ВСУ бойцов из «Айдара» и «Азова»
В небе над Севастополем заработала ПВО
«Категорически не приемлем»: Россия устроила демарши США из-за G20
Спасение в Израиле, исчезновение брата, слова об СВО: как живет Хазанов
В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю
Наркобарон Коротышка попросился в Мексику
«Больно и страшно»: Бузова рассказала о своем состоянии после больницы
Призывавшего к ударам по России блогера задержали в Ереване
Кадыров пошутил, что опасается за свою кошку из-за санкций Запада
Минюст США одобрил слияние двух медиагигантов
Заболеваемость хантавирусами резко выросла в России
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.