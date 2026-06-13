«РФ говорила правду»: в РФПИ дали оценку данным о биолабораториях США Дмитриев: РФ говорила правду о существовании биолабораторий США на Украине

Россия изначально говорила правду о биологических лабораториях США на Украине, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Однако «глубинное государство» и традиционные СМИ это отрицали.

Поводом для его комментария послужили недавние признания директора Нацразведки США Тулси Габбард. Она признала, что исследования с использованием опасных патогенов в американских биолабораториях за рубежом потенциально грозят глобальной катастрофой.

Россия говорила правду о биологических лабораториях, в то время как «глубинное государство» и традиционные СМИ это отрицали. Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации, — написал Дмитриев.

Он также призвал «Википедию» исправить статью на эту тему, которая сейчас озаглавлена как «конспирологическая теория». По рассекреченным данным, США помогли создать на Украине более 40 таких объектов, связанных с военно-промышленным комплексом.

Ранее Дмитриев обратился к сыну экс-президента США Джо Байдена Хантеру с призывом публично раскрыть информацию о коррупции семьи Байденов на Украине. По его словам, мир должен знать о биолабораториях и нарушениях, связанных с газодобывающей компанией Burisma, в совете директоров которой Хантер работал с 2014 по 2019 год.