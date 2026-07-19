Бывший дом Кости Цзю в Сиднее ушел с молотка за 399 млн рублей SHOT: экс-супруга Кости Цзю участвовала в продаже особняка за 399 млн рублей

Бывшая жена чемпиона мира по боксу Константина Цзю Наталья второй раз за 13 лет участвовала в продаже его бывшего особняка в Австралии, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, в 2013 году Цзю выставил на продажу виллу в Сиднее, а сделкой занималась его первая супруга Наталья. В конце того же года недвижимость приобрели за 2,9 млн австралийских долларов (около 87 млн рублей). В декабре 2013 года пара развелась после 20 лет брака.

Спустя десять лет, в 2023 году, особняк снова выставили на продажу. Эксклюзивным продавцом стала местная блогерша Monika Tu, которая привлекла Наталью Цзю к созданию рекламной кампании House of Champions. В рамках продвижения использовалось имя Кости Цзю, а бывшая жена боксера стала лицом проекта.

В 2025 году дом удалось продать за 5,7 млн австралийских долларов (около 399 млн рублей по тогдашнему курсу). Сумма, которую Monika Tu выплатила Наталье Цзю за участие в продаже, неизвестна. После сделки россиянка открыла итальянский бутик Brunello Cucinelli в центре Сиднея.

Ранее сообщалось, что Цзю провел более восьми часов на очной ставке в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следственное действие прошло с участием предпринимателя Игоря Козьякова, которого спортсмен считает причастным к хищению около 7 млн рублей.