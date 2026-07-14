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14 июля 2026 в 14:30

Костя Цзю прибыл на очную ставку по делу о мошенничестве

Константин Цзю Константин Цзю Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прибыл на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, спортсмен находится в ОМВД «Головинский».

В настоящий момент Цзю находится в ОМВД «Головинский», где должна пройти очная ставка с его участием. Спортсмен зашел через служебный вход, чтобы не попасться на глаза журналистам, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2018–2019 годах Цзю передал Игорю Козьякову в долг 7 млн рублей, однако средства возвращены не были. После обращения спортсмена в полицию было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Козьяков находится под подпиской о невыезде. Его адвокат заявила, что он погашал основной долг, а спорная сумма связана с процентами.

Ранее сообщалось, что Цзю вызвали в полицию на очную ставку с Козьяковым. По данным источника, спортсмен одолжил ему деньги на развитие бизнеса под 34% годовых.

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