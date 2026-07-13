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13 июля 2026 в 14:05

Известного боксера вызвали на очную ставку из-за долга в 7 млн рублей

Боксера Цзю вызвали на очную ставку по делу о хищении у него 7 млн рублей

Константин Цзю Константин Цзю Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российского боксера Константина Цзю вызвали в полицию на очную ставку с основателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, спортсмен ранее обвинил его в хищении 7 млн рублей.

Потерпевший вызван на очную ставку с подозреваемым 14 июля, — сообщил собеседник издания.

По данным источника, Цзю одолжил Козьякову деньги на развитие бизнеса под 34% годовых. В публикации сказано, что большую часть средств вернуть не удалось. Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, однако официальное обвинение ему пока не предъявлено, отмечает «Коммерсант».

Ранее СМИ со ссылкой на материалы судебных приставов сообщали, что с телеведущего и шоумена Тимура Родригеза (настоящее имя — Тимур Керимов) принудительно взыскивают более 7 млн рублей по алиментам. По данным агентства, речь идет о сумме свыше 7,145 млн рублей. По информации журналистов, соответствующие исполнительные производства были возбуждены 26 мая.

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