Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 22:24

Украина и другие европейские страны «кинули» США по вопросу Ирана

Багаи: Украина и страны ЕС связывались с Ираном насчет войны на стороне США

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За последние сутки Тегеран получил множество обращений от иностранных государств, включая Великобританию, Болгарию и Украину, после публикаций о возможном использовании их баз Вашингтоном, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. В эфире государственного телевидения он сообщил, что эти страны поспешили заверить иранскую сторону в своем нейтралитете.

Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана», — сказал он.

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что регион имеет полное право на защиту своей стабильности, а Тегеран готов разъяснять соседям и партнкрам последствия любой агрессии со стороны Вашингтона. Багаи предупредил, что на любое преступление или военную акцию США против иранской инфраструктуры последует всеобъемлющий ответ.

Ранее историк-международник Андрей Сидоров заявил, что президент США Дональд Трамп затаил обиду из-за череды неудач. По его словам, в последние годы американский лидер теряет позиции по всем фронтам, начиная от внутренний политики и заканчивая кризисом на Ближнем Востоке.

Мир
Иран
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака дрона ВСУ ранила жителя Красной Поляны в ДНР
Детский омбудсмен отреагировала на гибель девочки в Белгородской области
Украина и другие европейские страны «кинули» США по вопросу Ирана
В Италии произошло массовое смертельное ДТП
«Жалкая кучка»: в Молдавии осудили призывы к сносу советских памятников
В Германии из-за жары более 100 городов остались без воды
Москвичей предупредили о надвигающемся грозовом фронте
Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи на севере Москвы
Слуцкий ушел с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»
Мужчина и подросток пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Украинец открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК в Одессе
В США раскрыли детали переговоров с Украиной
В Польше избили украинских беженцев
На Украине расширят территорию кладбища бойцов ВСУ
ВСУ лишились иностранного наемника под Купянском
Новый «Человек-паук» принес больше денег, чем «Мстители: Финал»
Китай и Индия открыли в Гималаях «ворота» для торговли
Мирошник раскрыл, сколько детей погибло от рук Киева с начала года
Россию атаковали 245 украинских беспилотников
ВМС Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.