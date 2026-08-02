Украина и другие европейские страны «кинули» США по вопросу Ирана Багаи: Украина и страны ЕС связывались с Ираном насчет войны на стороне США

За последние сутки Тегеран получил множество обращений от иностранных государств, включая Великобританию, Болгарию и Украину, после публикаций о возможном использовании их баз Вашингтоном, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. В эфире государственного телевидения он сообщил, что эти страны поспешили заверить иранскую сторону в своем нейтралитете.

Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана», — сказал он.

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что регион имеет полное право на защиту своей стабильности, а Тегеран готов разъяснять соседям и партнкрам последствия любой агрессии со стороны Вашингтона. Багаи предупредил, что на любое преступление или военную акцию США против иранской инфраструктуры последует всеобъемлющий ответ.

Ранее историк-международник Андрей Сидоров заявил, что президент США Дональд Трамп затаил обиду из-за череды неудач. По его словам, в последние годы американский лидер теряет позиции по всем фронтам, начиная от внутренний политики и заканчивая кризисом на Ближнем Востоке.