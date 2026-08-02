«По жизни обиженный вообще-то»: историк высмеял метания Трампа

Президент США Дональд Трамп затаил обиду из-за череды неудач, таким мнением с ИС «Вести» поделился историк-международник Андрей Сидоров. По его словам, в последние годы американский лидер теряет позиции по всем фронтам, начиная от внутренний политики и заканчивая кризисом на Ближнем Востоке.

Трамп по жизни обиженный вообще-то. В принципе, человек, который сумел за два года, имея довольно серьезную базу, проиграть все в 2025 году внутреннюю политику, сейчас внешнюю политику. Вся его администрация, в принципе, связана с иранским кризисом. Иран он уже побеждал много-много раз. Вот даже в ночь на 30 июля нанесли удар, решил, что сожжет все мосты, разрушит и все электростанции, сейчас отказался снова, — заявил собеседник.

Ранее бывшая конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обвинила Трампа в нарушении обещания. Политик также объявила о старте движения «Америка прежде всего». Инициатива призвана объединить американцев с самыми разными политическими взглядами ради защиты национальных интересов.

До этого Трамп заявил, что согласился отменить запланированный удар по Ирану. По его словам, стороны начали согласовывать условия сделки.