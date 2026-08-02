Трампа овбинили в предательстве сторонников Экс-конгрессвумен Тейлор Грин заявила о предательстве со стороны Трампа

Бывшая конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обвинила президента страны Дональда Трампа в предательстве ключевых предвыборных обещаний. На своей странице в соцсетях она написала, что поддержала Трампа именно из-за гарантированного отказа от новых зарубежных конфликтов, однако глава государства нарушил данное слово.

На фоне нарастающих разногласий с экс-президентом политик объявила о старте собственного движения America First («Америка прежде всего»). Инициатива призвана объединить американцев с самыми разными политическими взглядами вокруг защиты национальных интересов. Аналогичный лозунг использовал в своей предвыборной компании Трамп.

Поводом для окончательного разрыва стало решение Тейлор Грин покинуть Палату представителей после конфликта вокруг публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. Дополнительным фактором обострения отношений с командой Трампа выступила ее позиция по ситуации вокруг Ирана. Экс-конгрессвумен категорически выступила против участия США в боевых действиях, призвав очистить правительство от сторонников силовой внешней политики.

Ранее Трамп снова опубликовал в соцсетях коллаж с картой Венесуэлы, сопроводив его провокационной надписью. На изображении территория южноамериканской страны залита звездно-полосатыми цветами американского флага.