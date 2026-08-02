«Звенья одной цепи»: ветеран «Альфы» о взрыве в ресторане в центре Москвы Ветеран «Альфы» Гончаров допустил, что за взрывом в центре Москвы стоит Украина

За взрывом в московском ресторане Balzi Rossi могли стоять спецслужбы Украины, предположил в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, эти действия вписываются в общую политику украинского руководства в отношении России.

Надо признать, что на сегодняшний день те теракты, которые совершаются на нашей территории, как мы говорим, в глубине России, имеют определенную тенденцию к наращиванию. Поэтому те указания, которые дал [Владимир] Зеленский (президент Украины. ― NEWS.ru), СБУ и Главное управление разведки Украины о том, что террористическая деятельность на территории нашей страны будет только усиливаться, подтверждает ситуацию, которую мы с вами обсуждаем. Надо признать, что мы имеем сегодня большую проблему, даже если учесть наши успехи. ФСБ каждый день арестовывает по три-четыре агента Украины. Все же нужно признать, что это, скорее всего, дело рук украинских нацистов. Думаю, что другой версии никто выдвигать даже не собирается, потому что это все реально, ― сказал Гончаров.

Он отметил, что охранник заведения ценой своей жизни предотвратил гораздо более страшные последствия взрыва. Собеседник также выразил сожаление, что подобные события, вероятно, будут продолжаться.

Надо сказать огромное спасибо и помочь семье того охранника, который исполнил свои обязанности и открыл эту коробку, после чего произошел взрыв. В любом случае это преднамеренный акт, который планировался нацистами Украины. Мы имеем проблему, которую пока не решили: наши погибшие генералы, журналисты [Владлен] Татарский, [Дарья] Дугина. Все это звенья одной цепи. Пока это продолжается. Думаю, что будет продолжаться в большем объеме, ― резюмировал Гончаров.

Ранее стало известно, что инцидент был вызван взрывом самодельного взрывного устройства. По сообщению Информационного центра Национального антитеррористического комитета, внутрь помещения бомбу, вероятно, пыталась пронести женщина.