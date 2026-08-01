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01 августа 2026 в 23:11

Названа официальная причина взрыва около кафе в Москве

НАК: причиной взрыва около кафе в центре Москвы стало СВУ

Полиция Полиция Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Около уличного кафе в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитета. Внутрь помещения бомбу, предположительно, пыталась пронести женщина, отметили в ведомстве.

Она погибла при взрыве на месте. Пока неизвестно, в результате чего произошла детонация взрывного устройства, уточнили в НАК.

Вечером в субботу, 1 августа, у летнего кафе на Кудринской площади Москвы прогремел взрыв. По обнародованным данным пресс-службы столичного МВД России, в результате инцидента погибли три человека и еще 15 пострадали. После взрыва был перекрыт участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара.

Основной версией произошедшего взрыва, предварительно, называлась неисправность газового оборудования на кухне летнего кафе. Кроме того, из-за трагического инцидента отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу — участников заезда начали эвакуировать.

К месту взрыва были перенаправлены все экстренные службы столицы, включая МЧС и скорую помощь. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом несколько человек уже госпитализировали в больницу имени Боткина.

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