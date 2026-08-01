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01 августа 2026 в 23:05

«Это вывод из краха Стармера»: премьера Британии уличили в неэффективности

Дмитриев: Бернэм игнорирует проблемы Британии, но успевает делать спорные видео

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не может представить внятную экономическую программу для страны, заявил в своих социальных сетях спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом он успевает делать и выкладывать «кринжовые» видеоролики.

Такой комментарий поступил от Дмитриева после публикации поста журналиста Пирса Моргана. Тот обратился к Бернэму с вопросом о стимулировании роста экономики и призвал не тратить время британцев на шутки.

Выводом левых из краха Стармера стали лишь кринжовые (вызывающие стыд) видеоролики, а не попытка разобраться в коренных причинах и ошибочных решениях, касающихся иммиграции, энергетики и разжигания войн, — указал Дмитриев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о Бернэме как о «премьере мелкобритании». По словам замглавы Совбеза, РФ должна продолжать предпринимать шаги, которые, как он выразился, сделают жизнь в Великобритании «максимально невыносимой». В качестве примеров он упомянул экономические кризисы, социальные потрясения и забастовки, а также добавил ироничный комментарий о комплексе «Посейдон».

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Кирилл Дмитриев
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