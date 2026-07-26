Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в МАКСе о премьер-министре Великобритании Энди Бернеме как о «премьере мелкобритании». Так он прокомментировал его заявление о поддержке Украины.

Новый премьер мелкобритании Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового, — написал Медведев.

По его словам, Россия должна продолжать предпринимать шаги, которые, как он выразился, сделают жизнь в Великобритании «максимально невыносимой». В качестве примеров он упомянул экономические кризисы, социальные потрясения и забастовки, а также добавил ироничный комментарий о комплексе «Посейдон».

Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, сменив Кира Стармера. Он стал седьмым главой британского правительства за последние десять лет.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет провести кардинальные реформы. По его словам, смена главы правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса, особенно в отношении украинского направления.