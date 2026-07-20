Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 16:54

«Ничего нового»: политолог о планах Бернэма кардинально изменить Британию

Политолог Перенджиев: Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет ничего сделать

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет провести кардинальные реформы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, смена главы правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса, особенно в отношении украинского направления.

Бернэм ничего не изменит. В отношении Украины все будет так же. Премьер Британии быстренько, как и все его предшественники, уйдет в отставку, ничего нового не будет. До этого все также говорили, что они что-то поменяют, что-то сделают. Ничего у них не получается. Сказать, что человек, который пришел с опытом работы мэра города на уровень руководителя страны, знает какой-то там «рецепт» — это наивно. Помогать Украине — это установка Запада. Глубинному государству плевать, что будет с народом и экономикой. Главное, чтобы Британия поддерживала и курировала Украину. Не стоит ждать, что придет умный человек, который скажет: «Нет, надо все эти деньги не тратить впустую, а обязательно помочь народу и развитию экономики», — сказал Перенджиев.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что политическая карьера подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера окончательно закончилась. По его словам, действия бывшего главы правительства привели к разгрому лейбористской партии на местных выборах.

Европа
Британия
Энди Бернэм
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино
Прогулявшуюся голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей
Дроны атаковали несколько районов Белгородской области
Автоэксперт назвал причины вибрации руля
Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию
Легендарный английский футболист скончался
Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме
Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике
В Госдуме предупредили о пагубном влиянии нейросетей на человечество
Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского
Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине
Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле
Почему дизайнеры все чаще начинают проект с выбора тканей
Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик
Анита Цой рассказала о своем главном хобби
Россия ответила на высылку дипломатов из Италии
Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск
Политолог ответил, какая страна ярко отражает тезис о загнивающем Западе
Тела новорожденного и его матери обнаружили в квартире
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.