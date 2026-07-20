Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет провести кардинальные реформы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, смена главы правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса, особенно в отношении украинского направления.

Бернэм ничего не изменит. В отношении Украины все будет так же. Премьер Британии быстренько, как и все его предшественники, уйдет в отставку, ничего нового не будет. До этого все также говорили, что они что-то поменяют, что-то сделают. Ничего у них не получается. Сказать, что человек, который пришел с опытом работы мэра города на уровень руководителя страны, знает какой-то там «рецепт» — это наивно. Помогать Украине — это установка Запада. Глубинному государству плевать, что будет с народом и экономикой. Главное, чтобы Британия поддерживала и курировала Украину. Не стоит ждать, что придет умный человек, который скажет: «Нет, надо все эти деньги не тратить впустую, а обязательно помочь народу и развитию экономики», — сказал Перенджиев.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что политическая карьера подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера окончательно закончилась. По его словам, действия бывшего главы правительства привели к разгрому лейбористской партии на местных выборах.