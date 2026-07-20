Политическая карьера подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера окончательно закончилась, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, действия бывшего главы правительства привели к разгрому Лейбористской партии на местных выборах.

«Великобритания — это бесчинствующая страна, близкая к катастрофе», — сказал Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru). Я склонен полагать, что оценка главы Белого дома верная. Стармер — человек, который стал премьер-министром на волне всеобщей поддержки. Но на самом деле он, как и его предшественники, ощущал себя не тем, кто должен был решать вопросы Британии, а человеком, для которого главное — это Украина. В самой Великобритании дела шли все хуже. В результате партия Стармера потерпела разгромное поражение на местных выборах. Что касается его будущего, то в Евросоюзе у него не может быть никаких должностей, так как Великобритания — не член ЕС. В НАТО вряд ли ему найдут должность, там все-таки нужны более умные люди. Я думаю, что его карьера закончилась, — пояснил Светов.

Он добавил, что за непродолжительное время в Британии сменилось несколько премьер-министров. По словам политолога, сейчас британцы возлагают надежды на нового главу правительства Энди Бернэма, который, как и Стармер, делает ставку на помощь Украине.

Посмотрите, один за другим за последние годы сменилось четверо премьер-министров в Британии. Борис Джонсон, потом Лиз Трасс, Риши Сунак, Стармер. Сейчас у них есть некие надежды на Бернэма. До тех пор, пока люди будут доверять свою жизнь и развитие тем, кто занимается подобными вещами, [как помощь Киеву], все в политике страны будет повторяться. Хотя Бернэм тоже сторонник Украины. Он решал конкретные вопросы жизни Манчестера. Кто-то из критиков его упрекнул, сказав, что наладить автобусное движение в городе — это не то же самое, что заниматься европейской политикой. С моей точки зрения, если Бернэм как премьер-министр наладит автобусное движение и решит другие проблемы Великобритании, то это будет гораздо лучше, чем если он снова займется проблемами Украины, — заключил Светов.

Ранее Стармер подал в отставку на утренней аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце. Монарх удовлетворил прошение об освобождении от должности главы правительства и первого лорда казначейства.