Карл III принял решение по отставке Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку на утренней аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, сообщила королевская пресс-служба. Монарх удовлетворил прошение об освобождении от должности главы правительства и первого лорда казначейства.

Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял, — говорится в заявлении.

Ранее Стармер объявил о завершении работы на посту премьер-министра Великобритании. По его словам, страна сейчас стала сильнее и справедливее, чем два года назад.

До этого сообщалось, что новый британский премьер-министр Энди Бернэм намерен зарядить оптимизмом жителей страны в своей первой речи после вступления в должность. Ожидается, что 20 июля Карл III попросит Бернэма сформировать правительство на аудиенции в Букингемском дворце.

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о новом премьер-министре Великобритании, который намерен полностью открыть Северное море для нефтедобычи. По мнению американского лидера, эти запасы могут обеспечить страну сырьем на столетия и превратить ее в одну из самых богатых держав мира.