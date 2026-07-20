Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:16

Карл III принял решение по отставке Стармера

Карл III принял отставку Стармера с поста премьер-министра Великобритании

Карл III Карл III Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку на утренней аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, сообщила королевская пресс-служба. Монарх удовлетворил прошение об освобождении от должности главы правительства и первого лорда казначейства.

Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял, — говорится в заявлении.

Ранее Стармер объявил о завершении работы на посту премьер-министра Великобритании. По его словам, страна сейчас стала сильнее и справедливее, чем два года назад.

До этого сообщалось, что новый британский премьер-министр Энди Бернэм намерен зарядить оптимизмом жителей страны в своей первой речи после вступления в должность. Ожидается, что 20 июля Карл III попросит Бернэма сформировать правительство на аудиенции в Букингемском дворце.

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о новом премьер-министре Великобритании, который намерен полностью открыть Северное море для нефтедобычи. По мнению американского лидера, эти запасы могут обеспечить страну сырьем на столетия и превратить ее в одну из самых богатых держав мира.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
Карл III
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Девушка утонула в машине на озере под Красноярском
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: ситуация улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Путин освободил российских учителей от лишних расходов
Юрист ответил, когда не нужно отрабатывать две недели при увольнении
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита черешни
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.