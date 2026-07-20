Уходящий с должности премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на этом посту. По его словам, которые передает телеканал BBC, страна сейчас стала сильнее и справедливее, чем два года назад. Политик уточнил, что скоро посетит короля Карла III, чтобы попросить у него об отставке.

Моя работа завершилась. <...> Я достойно ухожу, с улыбкой и с гордостью за все, что у нас получилось достичь, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что новый британский премьер-министр Энди Бернэм намерен зарядить оптимизмом жителей страны в своей первой речи после вступления в должность. Ожидается, что 20 июля Карл III попросит Бернэма сформировать правительство на аудиенции в Букингемском дворце.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Бернэм продолжит агрессивную политику в отношении России. При этом желающих наладить контакт с Москвой будут отстранять от должности, предположил парламентарий. Он добавил, что от премьеров Великобритании «уже в глазах рябит».