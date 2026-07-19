Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 21:18

Раскрыто, что скажет Бернэм британцам в первой речи на посту премьера

Бернэм планирует зарядить британцев оптимизмом в первой речи на посту премьера

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Loannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм намерен зарядить оптимизмом жителей страны в своей первой речи после вступления в должность, говорится в заявлении его политической команды. Ожидается, что 20 июля король Карл III попросит Бернэма сформировать правительство на аудиенции в Букингемском дворце, передает ТАСС.

После этого лидер лейбористов заедет в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, где выступит с первой речью. Бернэм изложит приоритеты для восстановления доверия к правительству и укажет на необходимость более стабильной политики, став шестым премьером за последние 10 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно отозвался о новом премьер-министре Великобритании, который намерен полностью открыть Северное море для нефтедобычи. По мнению американского лидера, эти запасы могут обеспечить страну сырьем на столетия и превратить ее в одну из самых богатых держав мира.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Бернэм продолжит агрессивную линию в отношении Москвы. По его мнению, тех, кто захочет наладить контакт с Россией, будут отстранять от должности.

Европа
Великобритания
Энди Бернэм
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии десятки тысяч человек выступили против политики властей
«Оружие использовали оба»: появились новые детали перестрелки в Ростове
В Нью-Йорке нашли способ устранить запах смога в день финала ЧМ-2026
Знаменитая российская фигуристка объявила о помолвке
Республиканцы запаниковали из-за финансирования войны США и Ирана
Новый пакет санкций ЕС против России оказался под угрозой из-за разногласий
Ксения Собчак встретилась с Эрлингом Холандом
Стал известен размер денежных потерь ЕС из-за санкций против России
Кими Антонелли из Италии одержал шестую победу на Гран-при «Формулы-1»
Раскрыто, что скажет Бернэм британцам в первой речи на посту премьера
В Госдуме назвали ключевое условие для возобновления мирных переговоров
Иордания направила Ирану жесткий сигнал после новых атак
«Преимуществ не дает»: в ОП предложили модернизировать один автознак
Жуткую находку сделали на базе под Ставрополем после массового отравления
В Нижнем Новгороде при строительстве парковки произошло частичное обрушение
Трамп похвалил нового премьера Британии за одну идею
В зоне СВО ликвидировали капитана ВСУ, отправленного на фронт из училища
Силы ПВО сбили 161 украинский беспилотник над регионами России
Обвиняемый в убийстве 26-летней давности скрылся после пересмотра дела
Спасатели завершили поиски погибшей туристки в Джилы-Су
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.