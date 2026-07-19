Раскрыто, что скажет Бернэм британцам в первой речи на посту премьера Бернэм планирует зарядить британцев оптимизмом в первой речи на посту премьера

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм намерен зарядить оптимизмом жителей страны в своей первой речи после вступления в должность, говорится в заявлении его политической команды. Ожидается, что 20 июля король Карл III попросит Бернэма сформировать правительство на аудиенции в Букингемском дворце, передает ТАСС.

После этого лидер лейбористов заедет в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, где выступит с первой речью. Бернэм изложит приоритеты для восстановления доверия к правительству и укажет на необходимость более стабильной политики, став шестым премьером за последние 10 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно отозвался о новом премьер-министре Великобритании, который намерен полностью открыть Северное море для нефтедобычи. По мнению американского лидера, эти запасы могут обеспечить страну сырьем на столетия и превратить ее в одну из самых богатых держав мира.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Бернэм продолжит агрессивную линию в отношении Москвы. По его мнению, тех, кто захочет наладить контакт с Россией, будут отстранять от должности.