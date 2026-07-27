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27 июля 2026 в 18:05

Захарова напомнила о «самом гомосексуальном» парламенте Стармера

Захарова указала на слова Стармера о «гомосексуальном» парламенте

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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Бывший премьер Великобритании Кир Стармер совсем недавно заявлял о «гомосексуальности» (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) парламента страны, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это позволяет понять «уровень тех людей», которые занимают высокие места в западном обществе.

Не так давно он, этот самый Стармер, заявлял с не меньшей радостью о том, что при нем, за годы его правления, британский парламент стал самым гомосексуальным парламентом, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками. Дипломат отметила, что чиновнице наплевать на судьбу Европы.

До этого Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он принял поручение монарха о формировании кабинета министров.

Также королевская пресс-служба сообщила, что Стармер подал в отставку на утренней аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце. Монарх удовлетворил прошение об освобождении от должности главы правительства и первого лорда казначейства.

Власть
Мария Захарова
Кир Стармер
Великобритания
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