Захарова уличила фон дер Ляйен в связях с финансовыми группировками

Захарова уличила фон дер Ляйен в связях с финансовыми группировками МИД РФ: фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что чиновнице наплевать на судьбу Европы, передает корреспондент NEWS.ru.

Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с ЕС, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение, которым наплевать на судьбу Европы <...>. Только бы наживаться, — заявила Захарова.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что фон дер Ляйен, по его мнению, открыто признает ведение ЕС войны против России и полное финансирование прокси-конфликта. Он отметил, что Евросоюз направляет средства на боевые действия, а не на восстановление экономики.

До этого стало известно, что фон дер Ляйен стала фигуранткой скандала из-за закрытого чата с Зеленским и лидерами других европейских стран. Она отказалась предоставить переписку после запроса. В чате участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и экс-премьер Британии Кир Стармер.