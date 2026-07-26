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26 июля 2026 в 18:51

Премьеру Британии готовят «осень возмездия»

DM: сторонники Стармера будут препятствовать работе нового кабмина Британии

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сторонники Кира Стармера, бывшего премьер-министра Великобритании, готовят «осень возмездия» против нынешнего премьера Энди Бернэма, сообщает газета Daily Mail. Причиной послужили его масштабные кадровые перестановки.

По данным издания, сторонники Стармера планируют держать под контролем сферу налогообложения. Также они хотят создать парламентскую группу, которая послужит гарантией, что новый премьер сохранит «экономическую компетентность» на фоне предстоящего представления бюджета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с новым премьер-министром Великобритании Бернэмом. Во время встречи стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, отметил Трамп. Он также выразил уверенность, что новый глава британского правительства справится со стоящими перед ним задачами, и подчеркнул готовность США оказать необходимую помощь.

До этого треть британцев посчитала, что новый премьер Великобритании будет плохим или ужасным главой правительства. Исследование проводилось 12–13 июля, а количество участников неизвестно. По результатам опроса, 14% жителей Великобритании считают, что Бернэм плохо справится со своими обязанностями.

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