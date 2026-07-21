Трамп анонсировал встречу с новым премьером Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По его словам на странице в соцсети, переговоры состоятся в не столь отдаленном будущем.

Во время встречи стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, отметил Трамп. Он также выразил уверенность, что новый глава британского правительства справится со стоящими перед ним задачами, и подчеркнул готовность США оказать необходимую помощь.

Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании и занял пост премьер-министра, объявила глава Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Так, 56-летний политик вступил в новую должность 20 июля. Он сменил на Даунинг-стрит Кира Стармера, который решил покинуть должность.

До этого профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл сообщил, что пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании стало провалом. По его словам, политик, который пришел в парламент с подавляющим большинством, не должен был уходить в отставку через два года после вступления в должность.