Пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании стало провалом, сообщил профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл. По его словам, политик, который пришел в парламент с подавляющим большинством, не должен уходить в отставку через два года, передает Bloomberg.

При оценке итогов премьерства Стармера очень трудно отделаться от слова на букву «П», то есть «провал». Премьер-министр, который пришел в парламент с таким подавляющим большинством, не должен уходить всего через два года, — сказал профессор.

Ранее появилась информация, что Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО. Как говорят источники, подобные планы потребуют поддержки со стороны правительства Великобритании.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не ожидает положительных изменений в отношениях России и Великобритании после отставки премьер-министра. По словам дипломата, Москва готова к восстановлению диалога, если Лондон прекратит конфронтационный курс.