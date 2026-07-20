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20 июля 2026 в 19:49

Треть британцев считают Бернэма ужасным премьером

YouGov: треть британцев полагают, что Бернэм будет плохим или ужасным премьером

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Joannis Alexopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Треть британцев считают, что новый премьер Великобритании Энди Бернэм будет плохим или ужасным главой правительства, сообщается в исследовании YouGov. В понедельник, 20 июля, Энди Бернэм занял пост нового премьера Великобритании вместо Кира Стармера. Исследование проводилось 12–13 июля, а количество участников не известно.

По результатам опроса, 14% жителей Великобритании считают, что Бернэм плохо справится со своими обязанностями, а 19% британцев и вовсе отметили его как ужасного премьера. При этом 20% респондентов назвали его перспективы средними, а 19% людей — хорошими. И лишь 2% британцев считают, что новоиспеченный политик окажется отличным премьером.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что премьер-министр Великобритании Энди Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет провести кардинальные реформы. По его словам, смена главы правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса, особенно в отношении украинского направления.

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