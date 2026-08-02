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02 августа 2026 в 20:46

В Германии заговорили об отставке Мерца после осенних выборов

В ФРГ обсуждают вероятность ухода Мерца в отставку

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Немецкие политики обсуждают отставку Фридриха Мерца с должности канцлера ФРГ после выборов осенью, сообщает Der Spiegel. Журналисты отмечают, что в партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) пока не прорабатывают конкретные планы. Тем не менее, рассматривается сценарий, при котором три земельных премьер-министра от ХДС могут обратиться к Мерцу с предложением покинуть пост.

До этого немецкие СМИ сообщали, что рейтинг одобрения Мерца рухнул до 13%. По их информации, 84% опрошенных немцев открыто заявляют, что недовольны работой политика. Журналисты отмечали, что единственное, в чем Мерцу удалось сплотить нацию, — это искренняя нелюбовь к нему.

Ранее глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что обвал рейтинга популярности канцлера оказался беспрецедентным на фоне допущенных им ошибок. По его словам, нынешний лидер Германии игнорирует мнение граждан и прислушивается только к своим приближенным. Гюлльнер подчеркнул, что Мерц изначально не был интересен немецким избирателям.

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