В Германии заговорили об отставке Мерца после осенних выборов В ФРГ обсуждают вероятность ухода Мерца в отставку

Немецкие политики обсуждают отставку Фридриха Мерца с должности канцлера ФРГ после выборов осенью, сообщает Der Spiegel. Журналисты отмечают, что в партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) пока не прорабатывают конкретные планы. Тем не менее, рассматривается сценарий, при котором три земельных премьер-министра от ХДС могут обратиться к Мерцу с предложением покинуть пост.

До этого немецкие СМИ сообщали, что рейтинг одобрения Мерца рухнул до 13%. По их информации, 84% опрошенных немцев открыто заявляют, что недовольны работой политика. Журналисты отмечали, что единственное, в чем Мерцу удалось сплотить нацию, — это искренняя нелюбовь к нему.

Ранее глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что обвал рейтинга популярности канцлера оказался беспрецедентным на фоне допущенных им ошибок. По его словам, нынешний лидер Германии игнорирует мнение граждан и прислушивается только к своим приближенным. Гюлльнер подчеркнул, что Мерц изначально не был интересен немецким избирателям.