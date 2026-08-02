Москвичей предупредили о надвигающемся грозовом фронте

В Москве ожидаются гроза и ливневый дождь с порывами ветра до 13 метров в секунду вечером в воскресенье, 2 августа, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Горожан предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся до конца суток.

Согласно прогнозам, синоптическая ситуация в столице будет характеризоваться грозами, ливневыми осадками и ветром до 13 м/с на протяжении всего вечера и ночи воскресенья. Москвичей призвали проявлять осторожность при нахождении на улице во время непогоды, а также не парковать транспортные средства вблизи деревьев и не укрываться под ними.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 15:00 2 августа до 09:00 3 августа объявили желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми грозами и ливнями. В регионе ожидаются кратковременный дождь, местами переходящий в ливень, а также грозы с порывами ветра до 16 м/с.

До этого стало известно, что в Москве не будет резкого похолодания до плюс 20 градусов. По прогнозам Гидрометцентра России, температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 27 градусов. Хотя понижение температуры по сравнению с выходными ожидается, оно не будет резким.