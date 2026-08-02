Россиянам ответили, как облегчить возврат денег за бытовую технику с браком

Фото бытовой техники при приемке поможет вернуть деньги при наличии брака, заявил NEWS.ru эксперт по сертификации, основатель Российского проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин. По его словам, многие проблемы можно заметить еще при доставке.

У холодильника проверяют корпус, дверь и уплотнитель. У духовки и варочной панели осматривают стекло, кабель и места крепления. Скол, вмятину, трещину или следы воды сразу вписывают в акт. До установки технику фотографируют со всех сторон. Эти кадры помогут, если продавец позже заявит, что повреждение появилось на кухне покупателя. При поломке претензию направляют продавцу, указанному в чеке. В ней описывают дефект и выбирают одно требование, например возврат денег. Холодильник, электрическая духовка, варочная панель и посудомоечная машина относятся к технически сложным товарам. При обнаружении любого недостатка в течение 15 дней со дня получения можно сразу потребовать возврат денег или замену. После этого срока гарантия продолжает действовать, ― сказал Тюльпин.

Он отметил, что покупатель вправе требовать ремонт, снижение цены или возмещение расходов. Возврат либо замена возможны при неустранимом или повторном дефекте, просрочке ремонта либо невозможности пользоваться прибором более 30 дней за год гарантии из-за нескольких ремонтов, уточнил собеседник.

Первые 15 дней легко пропустить при покупке техники для новой кухни. Техника может стоять в упаковке, хотя срок идет со дня получения. Доставку лучше назначать ближе к монтажу. Купленный заранее прибор стоит проверить до установки с участием электрика или мастера и снять запуск на видео. Кроме гарантии продавца, у крупной техники часто есть гарантия изготовителя. Она может быть дольше и шире по сервисным условиям, например отдельно покрывать мотор, компрессор, нагревательный элемент или электронный блок. Это стоит проверить в гарантийном талоне и на сайте изготовителя до обращения в сервис. Но для возврата денег удобнее идти к продавцу, указанному в чеке. Сервис изготовителя обычно помогает быстрее починить прибор, а спор о возврате, замене, экспертизе и компенсации лучше фиксировать письменной претензией продавцу, ― подчеркнул Тюльпин.

Ранее генеральный директор ГК «САЛАИР» Артем Городецкий заявил, что бытовая техника в России может подорожать на 10% из-за роста цен на топливо. По его словам, транспортные компании вынуждены увеличивать тарифы на грузоперевозки, чтобы компенсировать растущие операционные затраты.